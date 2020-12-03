روسيا تباشر بتصنيع نوع جديد من المروحيات المتطورة

أعلنت شركة "روستيخ" الروسية أنها باشرت بتصنيع نموذج لمروحيات Mi-171A3 الجديدة التي ستستخدم للأغراض المدنية والعسكرية.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى "أن النموذج الذي بدأ العمل على تجميعه في مصنع أولان-أودي الروسي التابع لها سيستخدم كمروحية بحرية متعددة المهام".

وتبعا للخبراء في "روستيخ" فإن مروحيات Mi-171A3 الجديدة تتميز عن مروحيات Mi-171A2 بالعديد من الأمور التقنية والفنية التي تمنحها قدرات أكبر، فهي تملك هيكلا جديدا فيه طبقات حماية إضافية للقمرة وخزانات الوقود وحجرات النقل، وحصلت على أنظمة إلكترونية وملاحية جديدة مناسبة للعمل في المناطق القطبية الشمالية من الأرض والعمل في البحار والمحيطات، كما أن المواد المركبة التي استخدمت في بنائها جعلت هياكلها خفيفة وشديدة المتانة.

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ومن جانبه أشار رئيس هيئة صناعة الطيران في الشركة، أناتولي سيرديوكوف، إلى أن المروحيات الجديدة التي تطورها شركته تتوافق مع جميع المعايير ومتطلبات السلامة الدولية المطلوبة، وأن الشركة تخطط للحصول على التراخيص للبدء بإنتاجها بأعداد كبيرة عام 2022".

المصدر: سلاح روسيا