شركة مصرية صديقة للطبيعة تصنع منتوجات من الفطريات تنهي عصر البلاستيك

أعلنت الشركة المصرية "ميسليوم" للتكنولوجيا الحيوية أنها تطمح للإسهام في حماية البيئة بإطلاق منتوجات تصنع من مواد عضوية تحل تدريجيا محل المنتوجات البلاستيكية الملوثة.

وقال محمد فوزي، الذي أسس الشركة قبل عام، في حديث مع الموقع الإلكتروني لقناة تلفزيون "سي آن آن" الأمريكية (النسخة العربية)، إن "ميسليوم" "تستخدم خاصية طبيعية يقوم بها الفطر، وتتمثل بقدرته في النمو على المخلفات النباتية، مثل تبن القمح، وقش الأرز". وأثناء عملية النمو، تصدر عن الفطريات "شبكة معقدة من الخيوط الدقيقة التي تشبه خيوط العنكبوت، وتسمى هذه الخيوط بالميسليوم"، وهي قادرة على الحلول محل المواد البلاستيكية لتصنيع منتوجات عديدة، وبمواصفات أفضل كالخفة والقوة والكلفة المنخفضة ومقاومة الحرائق والقدرة على عزل الصوت والحرارة.

إقرأ المزيد

وحسب محمد فوزي، فإن هذه المادة الحيوية الأشبه بالبلاستيك يمكن استخدامها في صناعة "أطباق الطعام أحادية الاستخدام، وأواني حفظ الطعام، والعوازل المستخدمة في المبردات، والحقائب الجلدية، وقطع الأثاث، والديكور"، بل يتوقع محمد فوزي أن "يصل الأمر إلى صنع منازل بالكامل، تكون مادة البناء الأساسية فيها هي مادة الميسليوم".

وفوق كل ذلك، يضيف مؤسس الشركة المصرية، تتحلل المنتوجات المصنوعة من الميسليوم عند انتهاء صلاحية استعمالها أو رميها في ظرف شهر واحد فقط عكس المنتوجات البلاستيكية التي تختنق بها الكرة الأرضية وتستغرق عقودا طويلة للتحلل.

المصدر: موقع قناة تلفزيون "سي آن آن" الأمريكية (بالعربية)