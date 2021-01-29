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دراسة تزعم أن أجهزة تنقية الهواء قد يكون ضررها أكثر من نفعها خلال جائحة "كوفيد-19"!

العلوم والتكنولوجيا

دراسة تزعم أن أجهزة تنقية الهواء قد يكون ضررها أكثر من نفعها خلال جائحة
Фото автора Roman Koval: Pexels
صورة تعبيرية
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زعمت دراسة جديدة أن أجهزة تنقية الهواء قد تسبب ضررا أكثر من نفعها أثناء الوباء، ويمكن أن تساعد في نشر قطرات "كوفيد-19" في الأماكن الضيقة.

وأجرى باحثون في جامعة نيقوسيا في قبرص دراسة بعنوان فيزياء السوائل، نُشرت يوم الثلاثاء، لإظهار ما يحدث إذا سعل شخص في مصعد مزدحم.

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وكتب المعدان، طالب دبوكة وديمتريس دريكاكيس: "يقلل جهاز تنقية الهواء من تشتت القطرات ولكنه لا يقضي عليها. إن مدخل الهواء المدمج داخل معدات التنقية يحفز التدفق الذي يمكن أن يزيد من نقل قطرات اللعاب الملوثة في المقصورة".

وأضاف الباحثون أن "نتائج الدراسة الحالية وثيقة الصلة بأي مساحات ضيقة، بما في ذلك الغرف الصغيرة في المرافق السكنية أو التجارية، ومواقف السيارات والمتاجر، فضلا عن مقصورة الطائرات والغواصات والمركبات الفضائية".

واقترحوا أيضا أنه "يجب أن تهدف أنظمة التهوية والتنقية المستقبلية إلى تقليل AVT [انتقال الفيروسات المحمولة جوا] من خلال تقليل تشتت القطيرات".

المصدر: نيويورك بوست

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