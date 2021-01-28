البحرية الروسية تتسلم طوربيدات كهربائية صامتة

أنهت شركة " أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية اختبارات أول طوربيد كهربائي روسي الصنع.

وقد تسلمت السفن الحربية الروسية نماذج أولى منه أنتجت على دفعات.

إقرأ المزيد

وقال رئيس الشركة، بوريس أوبنوسوف، في حديث أدلى به لمجلة "فويني بروميشليني كورير" العسكرية الروسية إن الطوربيد الروسي الجديد يتفوق على مثيلاته الغربية من حيث مواصفاته التقنية والتكتيكية.

يذكر أن البحرية السوفيتية تم تزويدها عام 1980 بطوربيد "أوسيت – 80" الكهربائي الموجه ذاتيا ومداه 25 كيلومترا وسرعة السير 40 عقدة بحرية. وبلغ سعر الطوربيد المذكور 30 مليون روبل سوفيتي، ما عادل آنذاك نحو 20 مليون دولار أمريكي وذلك لأن طوربيدا واحدا تضمن ما يقارب 34 كيلوغراما من الفضة.

وقد كشف معرض بطرسبورغ العسكري البحري عام 2019 عن طوربيد كهربائي عيار 533 ملم من طراز "تي – 2" يمكن التحكم فيه سلكيا أو عن طريق نظام التوجيه.

وقال رئيس تحرير مجلة " الدفاع الوطني" ألكسندر موزغوفويإ إن الطوربيدات الكهربائية تعتبر سلاحا صامتا، خلافا للطوربيدات العاملة بالغاز والبخار. وإنها تستخدم لتدمير الغواصات والسفن الحربية دون أن تكشف عن نفسها. وأضاف أن العدو لا يكفي له الوقت للقيام بمناورة ضد الطوربيد الكهربائي المذكور.

المصدر: روسيسكايا غازيتا