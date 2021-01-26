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شركة روسية تبدأ العمل على صناعة روبوت لإرساله إلى الفضاء المفتوح

العلوم والتكنولوجيا

شركة روسية تبدأ العمل على صناعة روبوت لإرساله إلى الفضاء المفتوح
Sputnik PAVEL LISITSYN
صورة من الأرشيف
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أعلنت شركة "أندرويدنايا تيخنيكا" الروسية أنها بدأت العمل على مشروع "تيليدرويد" لصناعة روبوت لتنفيذ مهام في الفضاء المفتوح.

وأشار المكتب الصحفي للشركة في بيان له إلى أن الأعمال انطلقت في 1 ديسمبر الماضي.

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وأضافت الشركة أنها لم توقع عقدا مع مؤسسة "روس كوسموس" الحكومية الروسية للفضاء بعد، لكنه في مرحلة متقدمة من الإعداد.

وتخطط الشركة لبدء اختبارات الروبوت في النصف الثاني من العام الجاري.

وسبق لشركة "أندرويدنايا تيخنيكا" أن صنعت الروبوت "فيودور" الذي تم إرساله إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: "تاس"

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