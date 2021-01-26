روسيا بصدد تصميم طائرة دعم ناري مباشر

أدخلت وزارة الدفاع الروسية تعديلات في شروط تصميمية وتكتيكية طرحتها أمام الصناعة الحربية في مجال تصميم طائرة الدعم الناري المباشر.

وستتضمن أسلحة الطائرة، إلى جانب مدفع عيار 57 ملم، الصواريخ الموجهة والقنابل الجوية فائقة الدقة.

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ويتم حاليا تصميم طائرة الدعم الناري على أساس إحدى طائرات النقل العسكري الروسية. وتخصص الطائرة، حسب وزارة الدفاع، لتدمير المشاة والمدرعات والتحصينات العسكرية المعادية بنيران المدفعية والذخائر الجوية الموجهة ليلا ونهارا وفي كافة ظروف الطقس.

وقد بدأ العمل على تحقيق المشروع عام 2016. وأفادت وسائل الإعلام الروسية آنذاك بأن طائرة النقل "آن – 12" ستشكل أساسا للطائرة الجديدة. لكن اتضح لاحقا أن "آن – 12" لا تناسب المتطلبات التي تقدم لمشروع مثل هذه الطائرة.

وافترض أولا أنها ستزود بمدافع فقط، ثم اتخذت وزارة الدفاع الروسية قرار تزويدها بالصواريخ الموجهة والقنابل الذكية.

وقد وقعت عام 2016 بين وزارة الدفاع وشركة "إيل" الروسية للطائرات اتفاقية إعداد مشروع طائرة الدعم الناري المباشر. وتم تقديم المشروع التقني في ديسمبر عام 2017.

يذكر أن الجيش الأمريكي استخدم طائرات الدعم الناري من طراز " AC-130" لأول مرة في فيتنام، ثم استخدم نسختها المطورة AC-130J Ghostrider المزودة بمدفع عيار 105 ملم ومدفع عيار 30 ملم الأوتوماتيكي في أفغانستان والعراق وسوريا بعد تسليحها بصواريخ وقنابل جوية موجهة.

ويعول البنتاغون على تزويد سلاح الجو الأمريكي بـ 32 طائرة من هذا النوع.

المصدر: تاس