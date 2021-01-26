تركيا تكشف عن دبابة "ليوبارد" المطورة

وقام وزير الدفاع التركي خلوصي آكار برفقة كبار المسؤولين الأتراك الأسبوع الماضي بزيارة ميدانية لمصانع متخصصة في إنتاج المدرعات.

وكشفت تركيا لأول مرة عن دبابة "Leopard 2A4" المطورة التي اقتربت مواصفاتها الآن من مواصفات دبابات الجيل الجديد.

واطّلع وزير الدفاع على المدرعات التركية الحديثة، بما فيها دبابة " Leopard 2A4" المطورة التي حصلت على برج دبابة Altay القومية الحديثة، الأمر الذي زاد إلى حد بعيد من قدرتها النارية ووقايتها من نيران الصواريخ والقذائف المعادية.

أما أجهزة الوقاية النشيطة AKKOR فصار بمقدورها اعتراض مختلف الصواريخ المضادة للدبابات. وهناك كذلك مستشعرات تكتشف أشعة ليزر وأجهزة من شأنها وضع ستار من الرذاذ والدخان.

وقد نصب على برج الدبابة رشاش عيار 12.7 ملم. أما نظام إدارة النيران وجهاز التصويب البانورامي فيرفع إلى حد بعيد فعالية مدفع عيار 120 ملم للدبابة.

وتم تزويد الدبابة بدروع إضافية تحمي القسم الأمامي وجنبي الدبابة.

وزاد وزن الدبابة بعد تعديلات أدخلت فيها عن 60 طنا. لكن محركا يولد قوة 1500 حصانا يساعدها في الاحتفاظ بالقدرة على المناورة.

يذكر أن السلطات التركية اضطرت إلى تطوير "Leopard 2A4"، إذ أن دبابتها الأساسية الواعدة Altay لا تزال تواجه مشاكل تقنية.

المصدر: سلاح روسيا