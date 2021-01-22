ابتكار جهاز لتقييم عدوى السلالات الجديدة للفيروس التاجي

ابتكر علماء جامعتي كوينز وكولومبيا البريطانية في كندا جهاز استشعار حيوي، يساعد في تقييم مستوى عدوى بعض السلالات الجديدة للفيروس التاجي المستجد.

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و يفيد موقع bioRxiv بأن هذا الجهاز يقيم مستوى التفاعل بين أشواك الفيروس التاجي وإنزيم АСЕ2، الذي من خلاله يدخل إلى الجسم. وقد ربط الخبراء جزءا من بروتين لوسيفيراز بشوكة الفيروس والجزء الآخر بالإنزيم. وعند جمع الجزئين يضيء بروتين لوسيفيراز. وعلى أساس شدة هذه الإضاءة يمكن خلال 30 دقيقة، تقييم عدد الأشواك التي تفاعلت مع إنزيم АСЕ2.

ويشير الباحثون، إلى إمكانية استخدام هذا الجهاز في تقييم فعالية الأدوية المضادة للفيروس التاجي المستجد. فإذا كان الدواء فعالا في حجب أشواك SARS-CoV-2 ، فإن الجهاز لن يصدر أي ضوء، لأن أجزاء بروتين لوسيفيراز لن تندمج.

ويذكر، أن علماء جامعة بيلكنت التركية، ابتكروا في وقت سابق جهازا أطلقوا عليه اسم "Diagnovir" يكشف الفيروس التاجي المستجد خلال 10 ثوان. كما يكتشف هذا الجهاز الفيروس التاجي المستجد في عينات اللعاب، التي تخلط مع محلول خاص وتوضع على شريحة كشف الفيروس، حيث يتغير لون التوهج عند وجود الفيروس في هذه العينة.

المصدر: لينتا. رو