روسيا تواصل تطوير كاسحة جليد نووية جديدة

أعلنت مصادر في مجال صناعة السفن في روسيا أن الخبراء في البلاد مستمرون في استكمال بناء كاسحة جليد نووية جديدة.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية لمصنع "البلطيق" الروسي لبناء السفن "استكملت مؤخرا أعمال تشكيل السطح العلوي لكاسحة الجليد النووية أورال التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22220، وفي إطار هذه الأعمال تم تركيب مدخنة كبيرة على سطح السفينة كتلتها تزن 19 طنا، كما تم تركيب جهاز لتنقية الهواء يزن 51 طنا، وخزانات تبريد خاصة لحالات الطوارئ".

وأضاف البيان "في المرحلة التالية من تطوير السفينة من المفترض أن يتم تجهيزها بالمعدات اللازمة لأقسام عمل وإقامة الطاقم الذي سيعمل على متنها".

وتعتبر "أورال" ثالث كاسحة جليد نووية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 22220، وبدأ العمل على بنائها في يوليو 2016، وأنزلت إلى المياه أول مرة في مايو 2019.

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ويبلغ طول هذه السفينة 173.3 م، وعرضها 34 مترا، وارتفاعها 15.2 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 33500 طن، كما يمكنها الإبحار في مناطق مكسوة بجليد تصل سماكته إلى 2.8 م.

المصدر: سلاح روسيا