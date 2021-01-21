أداة تفاعلية صممها علماء كامبريدج "تتيح" حساب مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في أي مكان مغلق

صممت جامعة كامبريدج موقع ويب مختص بالكشف عن مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة.

ويحتوي التطبيق على العديد من الإعدادات القابلة للتخصيص، والتي تشمل مستوى التهوية وعدد الركاب ومستوى النشاط وارتداء القناع.

ويمكن لأي شخص استخدامه لمعرفة مستوى المخاطرة التي يتعرضون لها أثناء تواجدهم في غرفة من أي حجم أو نوع تقريبا. ولكل مجموعة من المعلمات، ينتج الموقع رسما بيانيا يوضح فرصة الإصابة خلال فترة زمنية محددة، مع الإعداد الافتراضي من 9 صباحا إلى 5 مساء.

ويُحسب الرسم البياني الذي يُنشئه ويُظهر خطر إصابة الفرد بالعدوى من خلال سلسلة من المعادلات العلمية الموضحة في دراسة جديدة نُشرت في Proceedings of the Royal Society A.

ويمكن للمستخدمين تحديد إشغال الغرفة ونوع القناع ومستوى النشاط. ولا تتضمن إعدادات القناع أي قناع أو أقنعة جراحية أو أقنعة N95 أو أغطية مصنوعة من القماش.

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ويمكن أيضا تغيير مستوى النشاط، من الجلوس/التنفس إلى التمارين الشاقة. ويمكن أيضا تغيير التهوية، مع ستة خيارات تتراوح من التهوية السيئة إلى التهوية الصناعية في المستشفيات.

وبنى الأكاديميون أيضا أبعاد الغرفة وفترة زمنية أخذت في الاعتبار في المعادلة.

وكجزء من بحثهم، وجد العلماء أن شخصين يتحدثان بحرية في مكان ضعيف التهوية أثناء عدم ارتداء قناع، يشكلان خطرا أكبر للإصابة بالعدوى مما لو كان أحدهما يسعل.

وهذا، كما يقولون، لأن التحدث يؤدي إلى زفير قطرات صغيرة تسمى الهباء الجوي والتي تطفو حول مكان ضيق. وبدون تهوية كافية يمكن أن تبقى في الهواء، ما يزيد من خطر استنشاقها وبالتالي يصاب بالعدوى.

ومع ذلك، ينتج عن السعال قطرات كبيرة تكون أثقل بكثير، ومن المرجح أن تهبط إلى أقرب سطح ولا تبقى معلقة في الهواء.

وقال الدكتور بيدرو دي أوليفيرا، المعد الأول للورقة البحثية: "تطورت معرفتنا بانتقال فيروس SARS-CoV-2 المحمول جوا بوتيرة مذهلة، عندما تعتبر أنه مر عام واحد فقط على اكتشاف الفيروس. وهناك طرق مختلفة للتعامل مع هذه المشكلة. في عملنا، نأخذ في الاعتبار النطاق الواسع للقطرات التنفسية التي يزفرها البشر لإظهار سيناريوهات مختلفة لانتقال الفيروس عبر الهواء - أولها الانتشار السريع للقطرات المعدية الصغيرة على مدى عدة أمتار في غضون ثوان قليلة، والتي يمكن أن تحدث في الداخل والخارج، وفي الهواء الطلق. ثم نوضح كيف يمكن أن تتراكم هذه القطرات الصغيرة في الأماكن المغلقة على المدى الطويل، وكيف يمكن التخفيف من ذلك من خلال التهوية المناسبة".

وتُظهر الأداة المجانية عبر الإنترنت أنه في مكتب يضم 30 شخصا بمساحة 100 متر مربع (1،076 قدم مربع) مع سقوف عالية تبلغ ثلاثة أمتار (9.8 قدما)، فإن خطر إصابة شخص بالفيروس من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء إذا أصيب شخص واحد ولا أحد يرتدي أقنعة، 6.06%.

وإذا كان كل شخص في المكتب يرتدي قناع وجه جراحي طوال اليوم ويأخذ استراحة غداء لمدة ساعة في الخارج، فإن هذا ينخفض ​​إلى 2.13% فقط. ولكن إذا كان ثلاثة أشخاص يعملون في غرفة طعام متوسطة الحجم (18 مترا مربعا/ 193 قدما مربعة) بها تهوية سيئة، وأصيب شخص واحد، فإن خطر الإصابة بالفيروس على مدار 8 ساعات يبلغ 48.73٪.

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وتستند الحسابات إلى افتراض أن "الأيدي مغسولة وأن الأفراد بعيدون عن بعضهم البعض - أي لا يوجد خطر انتقال قصير المدى عن طريق القطرات/الهباء الجوي".

والآن، تُستخدم الأداة بشكل نشط من قبل جامعة كامبريدج، ما جعلها شرطا أساسيا للمساحات عالية الخطورة في المؤسسة والتي ستسمح للموظفين بوضع عوامل مخففة، مثل انخفاض السعة أو زيادة التهوية.

وقال المعد المشارك سافاس غكانتوناس، الذي قاد عملية التطوير: "يمكن أن تساعد الأداة الأشخاص في استخدام ميكانيكا الموائع لاتخاذ خيارات أفضل، وتكييف أنشطتهم اليومية ومحيطهم من أجل قمع المخاطر، سواء بالنسبة لهم أو للآخرين".

وجرى إنشاء أداة مماثلة سابقا بواسطة باحثين عبر المحيط الأطلسي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وتكشف الأداة أن حجم أو نوع الغرفة لا يهم كثيرا - ولكن أنواع الأقنعة التي يرتديها الأشخاص الذين يشغلونها، ونظام التهوية المجهز بها يمكن أن يؤدي إلى زيادة أو انخفاض المخاطر بشكل كبير.

وفي غرفة عادية ذات أسقف يبلغ ارتفاعها 8 أقدام ويبلغ طول كل جدار زهاء 15 قدما، يمكن لعشرة شباب يرتدون أقنعة الوجه الجراحية أن يجلسوا بأمان هناك ويتحدثون بشكل طبيعي لمدة ساعتين إذا تم إغلاق النوافذ بسبب درجات الحرارة الباردة بالخارج.

ولكن بالنسبة لعائلة مكونة من عشرة أفراد، وبعضهم من كبار السن، في غرفة طعام عادية لتناول العشاء حيث لا يرتدي أحد قناعا لأنهم يأكلون والنوافذ مغلقة بسبب الجو البارد بالخارج - وهناك بعض المناقشات الساخنة مع أصوات - تكشف الأداة عن خفض الحد الآمن إلى ثلاث دقائق فقط.

ويقول مطوروها إن الموقع على الإنترنت يسمح للأشخاص بحساب المخاطر بفارق بسيط أكثر من التوجيهات البسيطة والغامضة في كثير من الأحيان لتشكيل "فقاعات" أو مسافة اجتماعية.

ونشرت الحسابات التي أبلغت الموقع من قبل المعدين، جون بوش ومارتن بازانت، على خادم الطباعة medRxiv.

المصدر: ديلي ميل