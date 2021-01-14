الجيش الروسي يدرب الطيارين الجدد على استعمال القاذفات في ظروف الطقس القاسية

تداولت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو أظهرت فيها جانبا من التدريبات التي خضع لها الطيارون العسكريون الجدد مؤخرا، وتمرنوا فيها على التحليق بالقاذفات في ظروف الطقس القاسية.

وتبعا لقناة زفيزدا الروسية فإن طيارين جددا من الجيش الروسي حلقوا مؤخرا في طلعات تدريبة على قاذفات "سو-34" في سماء إقليم خاباروفسك، تمرنوا على قيادة هذه الطائرات في ظروف الطقس القاسية.

وانطلق الطيارون خلال هذه التدريبات من مطار "خوربا" العسكري الروسي، وتمكنوا من الإقلاع والهبوط بالطائرات مع هبوب الرياح الشديدة والغيوم الكثيفة، وبدرجات حرارة منخفضة وصلت إلى 25 درجة مئوية تحت الصفر.

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وفي إطار التدريبات أيضا وعلى ارتفاعات ترواحت ما بين 1000 و5000 متر تمكن الطيارون من اختبار قدراتهم على التحليق دون الحاجة للرؤية الواضحة واعتمدوا على المعدات الإلكترونية للطائرات، كما نفذوا مهمات لإلقاء القنابل على ميدان "ليتوفكا" العسكري من ارتفاعات وصلت إلى 600م.

المصدر: سلاح روسيا