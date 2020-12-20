عمدة موسكو يتحدث عن خدمة حاسبة الالتهاب الرئوي

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن خدمة حاسبة الالتهاب الرئوي"CT-Calculator"، ستسمح بتتبع حالة الشخص المصاب بالالتهاب الرئوي، لأنه لا يمكن إجراء التصوير المقطعي يوميا.

وأضاف العمدة، في حديث تلفزيوني: "حتى بدون التصوير المقطعي المحوسب، من الممكن تحديد بنسبة 90٪ ، ما إذا كان الشخص مصابا بالالتهاب الرئوي أم لا، وكذلك ما هو مستوى الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه. هذا مهم بشكل خاص للذين يحتاجون إلى مراقبة مستمرة لحالتهم. من المستحيل أن يقوم الشخص بإجراء التصوير المقطعي المحوسب كل يوم، وهذا ضار بالصحة".

في وقت سابق، أشار العمدة إلى أن سلطات المدينة قامت بالتعاون مع جامعة موسكو الحكومية، بتطوير حاسبة الالتهاب الرئوي- وهي شبكة عصبية لتقييم درجة تلف الرئة. ولتحقيق ذلك تجري مقارنة بيانات اختبارات الدم والتشبع والصورة السريرية العامة، للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالتهاب رئوي نتيجة كوفيد، مع نتائج التصوير المقطعي المحوسب لنفس المرضى.

المصدر: نوفوستي