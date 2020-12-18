اكتشاف أقدم حقول أرز في العالم عمرها 6000 عام داخل الصين!

اكتشف باحثون أقدم حقول أرز في العالم في الصين، ويقول الخبراء إنها كانت مزروعة منذ أكثر من 6000 عام.

وعُثر على الحقول القديمة في مدينة Yuyao بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، ويقال إنها تغطي زهاء 222 فدانا - حُفر فدان واحد فقط حتى الآن.

وقال علماء الآثار إن الحقول كانت لها أشكال مختلفة عبر ثلاث فترات ما قبل التاريخ، امتدت لنحو 2000 عام، ويعود أقدمها إلى زهاء 4300 قبل الميلاد.

وقبل الاكتشاف الأخير، وضع الخبراء تاريخ حقول الأرز الأولى منذ زهاء 3000 عام.

ويوجد الأرز في عدد من الثقافات حول العالم، ولكنه كان أسلوب حياة للصينيين منذ آلاف السنين.

وتعيش حقول الأرز، أو زراعة الأرز الرطب، في ظروف مستقرة ليست شديدة الحرارة أو البرودة.

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وتغمر الحقول لتوفير المياه خلال مواسم النمو ومن دون التكنولوجيا الحديثة، فإن حصاد المحاصيل يدويا يستغرق وقتا طويلا وعملا شاقا.

وقامت الدراسات السابقة بتحليل الحمض النووي للأرز القديم، الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من 2000 عام ومقارنة النتائج بنتائج اليوم.

وأظهرت النتائج أن البشر الأوائل تناولوا طعاما مختلفا من الأرز، بدلا من الصنفين المستأنسين، الجابونيكا والإنديكا، التي نستهلكها اليوم.

وأعلن عن أحدث الاكتشافات من قبل معهد مقاطعة تشجيانغ للآثار الثقافية وعلم الآثار، ومعهد نينغبو لبحوث إدارة التراث الثقافي، وفقا لتقارير CGTN.

وكانت الحقول القديمة موجودة خارج موقع Hemudu، والتي كشفت عن قطع أثرية لثقافة العصر الحجري الحديث التي ازدهرت في الصين من 5500 قبل الميلاد إلى 3300 قبل الميلاد.

وقال وانغ يونغلي، الباحث في معهد مقاطعة تشجيانغ للآثار الثقافية والآثار، لـ CGNT: "وجد علماء الآثار بعض حقول الأرز القديمة الأصغر هنا في الماضي، مع عدم وجود أدلة كافية. عن حقول الأرز الموجودة في موقع شياو في يوياو بمقاطعة تشجيانغ، كبيرة ذات أنماط منظمة، ويمكن إرجاعها إلى ثقافة Hemudu المبكرة. هذا هو أكبر وأقدم حقل أرز قديم واسع النطاق في العالم".

وتكشف المناطق المكشوفة أن تشكيل الحقول تغير خلال ثلاث فترات ما قبل التاريخ، استمرت زهاء 2000 عام.

وأقدمها يعود إلى نحو 4300 قبل الميلاد، وشُيدت بأكوام من التربة حول أطراف الحقول.

وفي نهاية ثقافة Hemudu ، بين 3700 قبل الميلاد إلى 3300 قبل الميلاد، شُيدت الحقول مع تلال قوية استُخدمت كطرق.

ووُضعت الحقول الجديدة في نمط رقعة الشطرنج، التي تضمنت الطرق وأنظمة الري - وهذا يعود إلى ثقافة Liangzhu من 2900 قبل الميلاد إلى 2500 قبل الميلاد.

واكتشف الفريق أيضا حبات الأرز وكيزان الأرز وبذور الحشائش في تربة الأرز، التي يعود تاريخها إلى ثقافة Liangzhu.

وقال وانغ: "اكتشفنا خمسة مواقع لقرى بشرية من عصور ما قبل التاريخ، في منطقة كيلومتر مربع واحد حول حقول الأرز".

ويخطط الفريق لسبر الأجزاء الأخرى من الحقل الضخم، وسيبحث عن مستوطنات تتطابق مع حقول الأرز القديمة في موقع شياو.

المصدر: ديلي ميل