الصواريخ الروسية المضادة للسفن في صدارة تصنيف أخطر صواريخ العالم

أعدت بوابة Military Watch Magazin الإلكترونية الأمريكية تصنيفا لأخطر الصواريخ المضادة للسفن في العالم .

ووضعت في أساسه مؤشرات مثل مسار وسرعة تحليق الصاروخ ومدى عمله وصعوبة اكتشافه وقدرته على المناورة وسهولة نشره.

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ويتصدر التصنيف صاروخ "تسيركون" المجنح فرط الصوتي المضاد للسفن، إذ أنه يحلق بسرعة تفوق أضعاف سرعة الصواريخ المنافسه له ويتميز بقدرة فائقة على المناورة، ما يجعل اعتراضه أمرا مستحيلا عمليا.

كما يتميز الصاروخ بأبعاده غير الكبيرة، ما يسمح بإطلاقه من منصات عمودية كلاسيكية تطلق منها صواريخ أخرى.

وبمقدور الصاروخ تدمير سفينة حربية كبيرة بضربة صاروخية واحدة.

ويحتل المركز الثاني في التصنيف صاروخ "جو - بحر" الروسي من طراز "خا – 32" الذي دخل حيز الاستخدام في الجيش الروسي عام 2016.

ويستطيع الصاروخ أن يحلق إلى الهدف على ارتفاع 40 كيلومترا بسرعة 4.6 ماخ ( نحو 6 آلاف كيلومتر في الساعة)، ما يحميه من الاعتراض من قبل منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية. ويمكن إطلاقه إلى مدى 1000 كيلومتر. وعند اقتراب الصاروخ من الهدف المراد تدميره يقوم بمناورة مفاجئة بسرعة قصوى.

وبمقدور قاذفة "تو-22 إم 3 إم" الروسية أن تحمل 3 صواريخ من هذا النوع. أما سرب الطائرات المزودة بهذا الصاروخ فيمكن أن يدمر حاملة طائرات.

وضم التصنيف كذلك صاروخ "بي – 700" سوفيتي الصنع الذي صمم منذ عشرات الأعوام. لكنه ما زال يشكل خطورة على السفن الأمريكية التي يمكن أن يصيبها على مسافة 625 كيلومترا. وأشارت المجلة إلى سلبية هامة للصاروخ السوفيتي المذكور وهي أبعاده الكبيرة.

وضم التصنيف كذلك الصاروخين الصينيين YJ-18 وYJ-12 اللذين تم نشرهما عام 2015. ويتميزان بقدرة فائقة على المناورة، ما يعقد اعتراضهما.

المصدر: روسيسكايا غازيتا