"الأميبا الآكلة للدماغ" القاتلة توسع بصمتها في الولايات المتحدة

حدثت عدوى "الأميبا الآكلة للدماغ" القاتلة عبر التاريخ في جنوب الولايات المتحدة. ووجدت دراسة جديدة أن الحالات ظهرت في أقصى الشمال في السنوات الأخيرة، على الأرجح بسبب تغير المناخ.

وقام باحثو الدراسة، من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، بفحص حالات هذه الأميبا الآكلة للدماغ، والمعروفة باسم Naegleria fowleri، على مدى أربعة عقود في الولايات المتحدة.

ووجدوا أنه على الرغم من أن عدد الحالات التي تحدث كل عام ظل كما هو تقريبا، فإن النطاق الجغرافي لهذه الحالات يتحول شمالا، مع ظهور المزيد من الحالات في ولايات الغرب الأوسط أكثر من ذي قبل.

وتُعرف N. fowleri بأنها كائن وحيد الخلية موجود بشكل طبيعي في المياه العذبة الدافئة، مثل البحيرات والأنهار، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض. ويسبب عدوى دماغية مدمرة تُعرف باسم التهاب السحايا والدماغ الأميبي الأولي (PAM)، وهي قاتلة في جميع أنحاء العالم تقريبا.

Deadly 'brain-eating amoeba' has expanded its range northward https://t.co/Il2T71od9Npic.twitter.com/3NGSXLCTIX — Live Science (@LiveScience) December 16, 2020

وتحدث العدوى عندما تصل المياه الملوثة إلى أنف الشخص، ما يسمح للكائن الحي بدخول الدماغ من خلال الأعصاب الشمية (المسؤولة عن حاسة الشم) وتدمير أنسجة المخ. ويقول مركز السيطرة على الأمراض إن ابتلاع الماء الملوث لن يسبب العدوى.

إقرأ المزيد

ونظرا لأن N. fowleri يزدهر في المياه الدافئة، حتى 113 درجة فهرنهايت (45 درجة مئوية)، فمن المحتمل أن ارتفاع درجات الحرارة العالمية قد يؤثر على النطاق الجغرافي للكائنات الحية.

وفي الدراسة الجديدة، التي نُشرت يوم الأربعاء (16 ديسمبر) في مجلة Emerging Infectious Diseases، قام الباحثون بتحليل الحالات الأمريكية من N. fowleri المرتبطة بالتعرض للمياه الترفيهية - مثل السباحة في البحيرات أو البرك أو الأنهار أو الخزانات - من 1978 إلى 2018.

وحددوا ما مجموعه 85 حالة من N. fowleri التي تفي بمعايير الدراسة (أي الحالات التي رُبطت بالتعرض للمياه الترفيهية وتضمنت بيانات الموقع).

وخلال هذا الوقت، كان عدد الحالات المبلغ عنها سنويا ثابتا إلى حد ما، حيث تتراوح من صفر إلى ست حالات سنويا. وحدثت الغالبية العظمى من الحالات، 74 حالة، في الولايات الجنوبية؛ لكن أبلغ عن ست منها في الغرب الأوسط، بما في ذلك مينيسوتا وكانساس وإنديانا. وذكر التقرير أن خمسا من هذه الحالات الست حدثت بعد 2010.

وعلاوة على ذلك، عندما استخدم الفريق نموذجا لفحص الاتجاهات في أقصى خط عرض للحالات سنويا، وجدوا أن خط العرض الأقصى تغير حوالي 13.3 كيلومتر شمالا خلال فترة الدراسة.

وحلل الباحثون بيانات الطقس من تاريخ حدوث كل حالة تقريبا، ووجدوا أنه في المتوسط ​، كانت درجات الحرارة اليومية في الأسبوعين اللذين سبقا كل حالة أعلى من المتوسط ​​التاريخي لكل موقع.

وكتب المعدون: "من الممكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وما يترتب على ذلك من زيادات في استخدام المياه الترفيهية، مثل السباحة والرياضات المائية، إلى تغيير علم الأوبئة لـ PAM".

وقالوا إن الجهود المبذولة لوصف حالات PAM، مثل معرفة متى وأين تحدث هذه الحالات، والوعي بالتغيرات في نطاقها الجغرافي، يمكن أن تساعد في التنبؤ عندما تكون زيارة أماكن السباحة الطبيعية أكثر خطورة.

ونظرا لعدم وجود اختبار سريع لـ N. fowleri في الماء، فإن الطريقة الوحيدة المؤكدة لمنع هذه العدوى هي تجنب السباحة في المياه العذبة الدافئة، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض.

المصدر: ساينس ألرت