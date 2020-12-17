الذكاء الصناعي يحل لأول مرة محل الطيار الثاني في طائرة حربية أمريكية

قال سلاح الجو الأمريكي، إن الذكاء الصناعي تمكن من الحلول محل الطيار المساعد أثناء رحلة تجريبية لطائرة الاستطلاع U-2 Dragon Lady على ارتفاعات عالية.

وأضاف سلاح الجو الأمريكي، في بيانه، أنه تم استخدام الذكاء الصناعي لأول مرة في هذا الدور، على متن طائرة عسكرية أمريكية.

ووصف البيان، هذه الرحلة، بأنها "علامة فارقة"، و "قفزة هائلة في مجال الدفاع الوطني في العصر الرقمي". وقال، إن الرحلة تمت يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف البيان: "في 15 ديسمبر، استخدمت القوات الجوية الأمريكية لأول مرة الذكاء الصناعي كأحد أفراد طاقم الرحلة على متن طائرة عسكرية".

ونوه البيان، بأنه تم تطوير خوارزمية الذكاء الصناعي المعروفة باسم ARTUµ بواسطة مجموعة من علماء الجيش الأمريكي.

وأشار البيان إلى أنه "تم تدريب نظام الذكاء الصناعي، لأداء مهام معينة أثناء الطيران كان من الممكن أن يؤديها مساعد الطيار".

وأثناء الرحلة التجريبية، كانت خوارزمية ARTUµ "مسؤولة عن استخدام معدات الكشف، ومنظومة الملاحة التكتيكية".

وأوضح البيان أن الطائرة "نفذت مهمة استطلاع خلال محاكاة ضربة صاروخية"، وكانت مهمة الخوارزمية، تكمن في اكتشاف القاذفات المعادية.

المصدر: تاس