بدقة 90%.. الروس يبتكرون خوارزميات قد تتنبأ بخطورة "كوفيد-19"

ابتكر العلماء الروس من وكالة الطب البيولوجية الروسية خوارزميات قادرة على التنبؤ بخطورة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال حديث للناطق باسم وكالة الطب البيولوجية لوكالة تاس الروسية، أول أمس، الاثنين 15 ديسمبر.

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وتابع الناطق بأن تحليل مواصفات التشخيص السريرية لدى 6900 مريض، سبق لهم الإصابة بأشكال مختلفة الخطورة من "كوفيد-19"، سمح لخبراء وكالة الطب البيولوجية الروسية بإعداد نماذج رياضية خاصة بالتنبؤ بمدى خطورة المرض، وتطوره السريري، اعتمادا على الخوارزميات المعرفية.

وفي بيان نشرته الوكالة، جاء أن تلك الخوارزميات أكدت بدقة تبلغ 90% عددا من العوامل السريرية التي تسمح بالتنبؤ بخطورة المرض، مثل الفيريتين، بروتينات C، صعوبة التنفس، النسبة اللمفاوية وغيرها.

وذلك إلى جانب عوامل تزيد من احتمال وفاة المريض وبينها العمر، الجنس الذكري، مؤشر كتلة الجسم الذي يفوق 30، وكذلك مؤشرات الجلوكوز المختلفة.

وأجري في إطار الدراسة تحليل الجينوم الكامل (GWAS) استنادا إلى مواصفات 2000 مريض مصاب بأشكال خفيفة ومتوسطة الخطورة وخطيرة لـ "كوفيد – 19" وكذلك مواصفات من لم تظهر لديهم أية أعراض للإصابة بفيروس كورونا.

وأسفر التحليل، بحسب خبراء الوكالة، عن تحديد احتمالات وراثية لها علاقة بخطورة المرض، أما التحليل الإحصائي فسمح بإعداد خوارزمية تحدد مخاطر تحول المرض إلى شكله الخطير، والتنبؤ بتطوراته الخطيرة المحتملة، إلا أن تلك الخوارزميات لا تزال قيد الاختبار.

المصدر: تاس