أسطول المحيط الهادئ الروسي يتسلم سفن إنقاذ متطورة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد، وفي إطار الخطة الموضوعة لتطوير قدراته العسكرية والتكتيكية، تسلم مؤخرا سفينتين مخصصتين لعمليات الدوريات والإنقاذ.

وقال بيان صادر عن الوزارة "خلال احتفال رسمي في مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي تسلمت قوات أسطول المحيط الهادئ في الجيش الروسي سفينتي RVK-1264 وألكسندر شيرميت اللتين طورتا في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 23040 ، وحضر الاحتفال ممثلون عن قيادة القوات العسكرية في مناطق شمال شرق روسيا، وممثلون عن رابطة المحاربين القدامى في الجيش الروسي، وضباط وعسكريون من قوات أسطول المحيط الهادئ في الجيش".

وأضاف البيان "تم تطوير هاتين السفينتين في مصنع نيجغورودسكي تيبلوخود الروسي لبناء السفن، ووفقا لأحدث المعايير والمتطلبات الحديثة، وأخضعتا للعديد من الاختبارات الحكومية، كان آخرها في منطقة كامتشاتكا الروسية".

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وبدأت روسيا بتطوير سفن الإنقاذ في مصنع "نيجغورودسكي تيبلوخود" ضمن المشروع الحكومي رقم 23040 منذ العام 2013، وجهزت هذه السفن بمعدات وغواصات صغيرة يتم التحكم بها عن بعد ويمكنها تنفيذ مهمات الاستكشاف والإنقاذ على عمق 60 م، كما حصلت على أجهزة سونار متطورة، ومعدات لإطفاء الحرائق في السفن والمنشآت الساحلية التي يصل ارتفاعها إلى 30 مترا، ومعدات لضخ وتفريغ المياه من السفن التي تتعرض للحوادث في البحر، إضافة إلى معدات تمد السفن المعطلة بالطاقة.

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ويبلغ طول هذه السفن 28 م، وعرضها 5.56 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 118 طنا، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 13.7 عقدة بحرية، ويتولى قيادتها وتوجيهها طاقم مكون من 3 أفراد.

المصدر: سلاح روسيا