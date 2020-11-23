إزاحة الستار عن تمثال دبابة "تي - 55" في الهند

خدمت دبابات "تي 55" سوفيتية الصنع في الهند طيلة نصف القرن. وقد تم في الوقت الراهن إخراجها من حوزة سلاح الدبابات الهندي. لكن عمرها يستمر على شكل تماثيل تنصب نسبة إليها.

وقد نصبت مؤخرا إحدى تلك الدبابات على منصة ثابتة في مدينة علي باغ الهندية حيث أقيمت مراسم إزاحة الستار عن تمثالها.

يذكر أن دبابات "تي – 55" التي اشترتها الهند في الاتحاد السوفيتي في منتصف ستينيات القرن الماضي حين وصلت إلى الجيش الهندي كذلك دبابات "تي – 54" البولندية والتشيكوسلوفاكية ذات مواصفات شبيهة.

وبدأت تتزود بها وحدات القوات البرية الهندية التي استخدمت آنذاك دبابات Sherman الأمريكية القديمة. وشاركت دبابات "تي – 54" و"تي – 55" في الحرب الهندية الباكستانية عام 1971 حيث اضطرت إلى مواجهة دبابات "تيب 59" الباكستانية صينية الصنع الشبيهة بها تماما. من أجل تقادي التعرض لقصف القوات الصديقة فإن رجال الدبابات الهنود ركبوا على أبراج دباباتهم تجهيزات إضافية مميزة.

وحسب الصورة الفوتوغرافية المنشورة فإن التمثال عبارة عن دبابة مطورة حيث استبدل مدفعها القديم سوفيتي الصنع عيار 100 ملم من طراز "دي – 10 تي 2 إس" بمدفع L7A1 بريطاني الصنع عيار 105 ملم الذي تميز بمواصفات أفضل.

ولا تستخدم حاليا دبابات "تي – 55" في القوات المسلحة الهندية إلا في قوات الهندسة العسكرية كعربات مد جسور.

المصدر: سلاح روسيا