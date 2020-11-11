سلاح البحرية الروسي يحصل على سفينة أبحاث وإنقاذ جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية أن الأسطول الشمالي البحري في الجيش الروسي سيحصل على سفينة أبحاث علمية جديدة قريبا.

وقال بيان صادر عن الخدمة "تم التوقيع في مدينة مورمانسك مؤخرا على أوراق استلام سفينة الأبحاث المتطورة الكبيرة التي تحمل اسم ألكسندر ماكروتا، والتي طورت خصيصا لقوات الأسطول الشمالي في الجيش الروسي".

وأضاف البيان "بدأ العمل على تطوير هذه السفينة عام 2018 في إطار المشروع الحكومي رقم 19920 التابع لوزارة الدفاع الروسية، وانزلت هذه السفينة إلى المياه في يوليو 2020، وخضعت بعدها للعديد من مراحل الاختبارات الحكومية".

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وتبعا للبيان فإن السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 19920 لها القدرة على العمل كسفن علمية لدراسة البحار والمحيطات وكسفن إنقاذ أيضا، ومجهزة بأحدث الوسائل التقنية والمعدات الملاحية، وبغواصات صغيرة يمكن التحكم بها عن بعد، ومعدات لصيانة وإصلاح السفن والمركبات العائمة.

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ويبلغ طول هذه السفن اكثر من 36 مترا، وعرضها نحو 8 أمتار، ولديها القدرة على تقل البضائع والأفراد لمسافات تصل إلى 1000 ميل، والعمل في مهمات تصل مدتها إلى 10 أيام دون الحاجة للتزود بالمؤن والوقود.

المصدر: سلاح روسيا