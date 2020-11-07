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روسيا تختبر أنواعا جديدة من قوارب الأبحاث المسيرة

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تختبر أنواعا جديدة من قوارب الأبحاث المسيرة
youtube/Телеканал Звезда
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أعلنت الخدمة الصحفية للأسطول البحري في الجيش الروسي أن الخبراء نجحوا مؤخرا في اختبار قوارب علمية متطورة يمكن التحكم بها عن بعد.

وأشار بيان صادر عن الخدمة إلى أن القوارب الروبوتية الصغيرة الجديدة من نوع Kadet-M اختبرت في المياه المفتوحة لمنطقة خليج فنلندا.

وتبعا للبيان فإن الاختبارات جرت بنجاح على نوعين من القوارب التي طورت خصيصا لتعمل في مجال الأبحاث البحرية والعسكرية، ولاختبار التقنيات المبتكرة التي يعمل عليها طلاب الكليات العسكرية البحربة في روسيا.

وتم تصنيع هياكل هذ القوارب بالتعاون ما بين مركز التطوير والاختبار التابع لجامعة بطرسبورع الروسية وبين "الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن"، واشترك في المشروع عدد من الأساتذة وطلاب الجامعات والكليات التقنية الروسية.

روسيا تختبر أنواعا جديدة من قوارب الأبحاث المسيرة
mir24.tv

وحصلت هذه القوارب على أنظمة توجيه عن بعد وأنظمة إلكترونية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وألواح شمسية لتأمين الطاقة، وهياكل متينة تدخل في تركيبها ألياف الكربون تزن 100 كلغ، ومحركات تمكنها من الحركة بسرعة 12 عقدة بحرية.

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ويمكن تزويد هذه القوارب بعدة أنواع من المعدات التقنية، ومعدات لعمليات البحث العلمي، ومعدات للاستطلاع ومراقبة المناطق البحرية، وأذرع إلكترونية يمكن استعمالها في مهمات الإنقاذ.

المصدر: سلاح روسيا

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