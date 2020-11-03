المروحيات والقاذفات الروسية تدمر أهدافها في البحر والبر

تداولت وسائل إعلام روسية مقاطع فيديو تظهر تدريبات سلاح الجو في جيش البلاد وقدرته على تدمير مختلف أنواع الأهداف البرية والبحرية.

وتبعا لقناة "زفيزدا" الروسية فإن مروحيات قتالية ومروحيات نقل عسكري من نوع Mi-28 و Ka-52 و Mi-35 نفذت مؤخرا تدريبات فوق أحد ميادين التدريب في منطقة لينينغراد، حاكت فيها تدمير مواقع أرضية للعدو الافتراضي.

وخلال التدريبات قامت المروحيات بدك المواقع المعادية بنيران من مدافع رشاشة من عيار 30 مل، وبصواريخ موجهة وغير موجهة.

كما استخدمت خلال التدريبات صواريخ "أتاكا" الهجومية القادرة على إصابة أهدافها على مسافة 6 كيلومترات، والتي يمكنها اختراق الدروع التي تزيد سماكتها عن 800 ملم، والمصممة للتعامل مع الدبابات والمدرعات المعادية.

ومن جانبها أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي أن قاذفات من نوع Su-24M نفذت مؤخرا تدريبات ناجحة تمرنت فيها على تدمير السفن والأهداف المعادية في البحر.

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وجرت التدريبات فوق مياه البحر الأسود، وخلالها قامت درونات روسية من نوع "فوربوست" و "أورلان" برصد الأهداف المعادية الافتراضية وتحديد إحداثياتها، وإرسال البيانات إلى القاذفات التي باشرت بدورها في تدمير الأهداف.

المصدر: سلاح روسيا