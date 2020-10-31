الدفاع الروسية تنشر فيديو لنموذج مطور من بندقية "آكا - 12" الآلية

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو أظهر نموذجا مطورا من بندقية "آكا – 12" الآلية التي كشف عنها "منتدى الجيش –2020 " العسكري التقني الدولي.

وقد أدخلت تعديلات تصميمية في النموذج الأولي من "آكا – 12" بعد اختباره العملي في وحدات الجيش الروسي.

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وتهدف تلك التعديلات إلى تحسين مواصفات البندقية الخاصة بصيانتها. وصار النموذج الجديد من البندقية يمتلك أخمص قابلا للطي يمكن ضبطه بسهولة حسب متطلبات المستخدم.

وانخفض وزن البندقية إلى 3.5 كيلوغرام. ويتسع مخزنه لـ 30 طلقة عيار 5.45 * 39 ملم.

ومن أهم مميزات النموذج الجديد واختلافته عن نماذج كلاسيكية كثافة مرتفعة دقة فائقة للرمي. وتتيح البندقية فرصة للرماية بطلقتين، إضافة إلى الرمي بطلقات منفردة ورشقات. كما تتيح فرصة لتركيب كاتم الصوت وفصله. وتمتلك البندقية بضع لوحات "بيكاتيني" تركب فيها أجهزة مختلفة، بما فيها أجهزة التصويب البصرية والمصباح وجهاز دلالة الهدف الليزري.

المصدر: سلاح روسيا