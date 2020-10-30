 
مباشر

رصد تقنية غامضة على طائرة أمريكية سرية!

العلوم والتكنولوجيا

رصد تقنية غامضة على طائرة أمريكية سرية!
youtube/neset babayin
صورة أرشيفية لطائرة Model 401 "Son of Ares"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p1t8

تمكن المصور الأمريكي من التقاط صورة توثق وجود حاوية غريبة على طائرة "Model 401 "Son of Ares أثناء أحد الاختبارات التي خضعت لها.

وتظهر الصورة التي نشرها الخبير العسكري، تايلر روغووي، أن القسم السفلي من مقدمة الطائرة ثبتت عليه حاوية صغيرة مجهزة بفتحات كبيرة من الأمام والخلف وفتحة من الجانب الأيمن.

وأشار الخبير في التغريدة التي نشر فيها الصورة إلى " أن الحاوية التي ظهرت على جسم الطائرة من المحتمل أن تكون سلاحا ليزريا".

ومن جانبه أشار موقع The Drive إلى أن الصورة التي ظهر فيها هبوط الطائرة قد التقطت بالقرب من مركز Mojave للفضاء في كاليفورنيا.

إقرأ المزيد
الصينيون يسلطون الضوء على مشروع سوفيتي للقاذفة المزودة بمفاعل نووي
الصينيون يسلطون الضوء على مشروع سوفيتي للقاذفة المزودة بمفاعل نووي

وتجدر الإشارة إلى أن Model 401 "Son of Ares" هي طائرة اختبارية تزن نحو 1800 كلغ، صنعتها شركة Scaled Composites، وأقلعت لأول مرة عام 2017.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا