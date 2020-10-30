رصد تقنية غامضة على طائرة أمريكية سرية!

تمكن المصور الأمريكي من التقاط صورة توثق وجود حاوية غريبة على طائرة "Model 401 "Son of Ares أثناء أحد الاختبارات التي خضعت لها.

وتظهر الصورة التي نشرها الخبير العسكري، تايلر روغووي، أن القسم السفلي من مقدمة الطائرة ثبتت عليه حاوية صغيرة مجهزة بفتحات كبيرة من الأمام والخلف وفتحة من الجانب الأيمن.

وأشار الخبير في التغريدة التي نشر فيها الصورة إلى " أن الحاوية التي ظهرت على جسم الطائرة من المحتمل أن تكون سلاحا ليزريا".

Scaled Composites' stealthy test jet now flying with possible laser weapon modifications:https://t.co/NC2mw1zICf — Tyler Rogoway (@Aviation_Intel) October 28, 2020

ومن جانبه أشار موقع The Drive إلى أن الصورة التي ظهر فيها هبوط الطائرة قد التقطت بالقرب من مركز Mojave للفضاء في كاليفورنيا.

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وتجدر الإشارة إلى أن Model 401 "Son of Ares" هي طائرة اختبارية تزن نحو 1800 كلغ، صنعتها شركة Scaled Composites، وأقلعت لأول مرة عام 2017.

المصدر: روسيسكايا غازيتا