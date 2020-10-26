شركة "إينيرغيا" الروسية تشحن مروحيات مسيرة بالليزر الفضائي

نالت شركة "إينيرغيا" الروسية شهادة براءة اختراع مروحية مسيرة واردة من الجو أو الأرض أو الفضاء، تشحن بطارياتها بالليزر الفضائي.

جاء ذلك في تقرير نشره المعهد الفدرالي الروسي للملكية الصناعية.

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وأوضح التقرير أن الطاقة الكهرومغناطيسية التي تنتجها منظومة توليد أشعة الليزر متوزعة داخل محطة أرضية أو جوية أو فضائية ترسل إلى جسم مروحية مسيرة باستخدام نظام البحث والتوجيه. ومع وصول حزمة الليزر إلى جسم المروحية يتم تحويلها إلى التيار المستمر الذي يتحول فيما بعد إلى التيار المتناوب اللازم لتشغيل محركات تدفع المروحية إلى الأمام.

وأشار التقرير إلى أن طاقة اشعة الليزر تتحول كذلك إلى طاقة حرارية تتوزع على سطح جسم المروحية، بما في ذلك أجزائه المظللة، ما يضمن التوزع المنتظم للحرارة على جسم المروحية كله.

يذكر أن اختراع شركة "إينيرغيا" الروسية سيستخدم في طائرات ومروحيات بطيئة صغيرة الحجم من دون طيار تقلع وتهبط عموديا وتقوم بنقل الحمولة والتصوير الفوتوغرافي والرصد البصري ورصد الفيديو وتنفيذ غيرها من المهام.

وستستخدم المروحية التي تتلقى طاقة الليزر ليلا ونهارا خلافا للمروحيات المسيرة التي تعتمد طاقة الشمس.

المصدر: تاس