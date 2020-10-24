مدفع عيار 57 ملم يزيد من إمكانات "بي إم بي - 3" (فيديو)

كشفت وزارة الدفاع الروسية نموذجا جديدا لعربة "بي إم بي – 3" المنصوبة على منصة "كورغانبتس" الحديثة.

حيث حل برج " إيبوخا" المدرع غير المأهول المزود بمدفع 57 ملم في العربة المطورة محل البرج المأهول الكلاسيكي المزود بالمدفع الأوتوماتيكي عيار 30 ملم.

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وتم تزويد البرج غير المأهول كذلك بمنظومة "كورنيت" للصواريخ المضادة للدبابات والتي أظهرت فعاليتها في مختلف النزاعات المسلحة وصواريخ "بولات" الموضوعة داخل حاويات عمودية.

وتخصص منظومة "كورنيت" لمكافحة الدبابات ذات الدروع القوية وأجهزة الحماية الدينامية. أما منظومة "بولات" فتخصص لمكافحة عربات المشاة القتالية (بي إم بي).

وتسمح أجهزة التصويب متعددة القنوات والنظام الحديث لقيادة النيران بالاستخدام الفعال لأسلحة "بي إم بي – 3" ليلا ونهارا بغض النظر عن التشويش والطقس السيئ.

وقال الخبراء إن وزن "بي إم بي – 3" المطورة لم يزدد كثيرا وإنها احتفظت بسرعتها الكبيرة وقدرتها الجيدة على المناورة.

يذكر أن "بي إم بي- 3" المطورة خضعت في الوقت الراهن لاختبارات حيث أظهر برج "إيبوخا" المدرع قابليته للتكيف على المنصة القديمة التي أثبتت فاعليتها خلال فترة طويلة لاستخدامها في الجيش الروسي، ما سيسمح لـ "بي إم بي – 3" بأن تبقى أفضل عربات "بي إم بي" في العالم على مدى أعوام قادمة.

المصدر: سلاح روسيا