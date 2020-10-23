صحيفة: الدفاع الجوي الروسي قادر على إسقاط الصواريخ فرط الصوتية

قالت صحيفة "إزفستيا"، نقلا عن مصدر مطلع، إن نظام الدفاع الجوي الروسي بات قادرا، على إسقاط الصواريخ فرط الصوتية.

وأكدت أن اختبارات منظومة الدفاع الجوي الصاروخية من طراز S-300V4، التي جرت على عدة مراحل، أكدت أنها قادرة على إسقاط ليس فقط الأهداف الحديثة، بل والأهداف التي لم تنجز بعد في الخارج. والحديث هنا يدور بشكل خاص عن الأسلحة فرط الصوتية، والتي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن نجاحها.

وأضافت أن نظام الدفاع الجوي الروسي حصل على هذه الإمكانية، بفضل صواريخ جديدة مصنوعة خصيصا للمنظومة وبمدى إصابة يصل إلى 400 كيلومتر.

وقال الفريق أيتش بيجيف، النائب السابق لقائد القوات الجوية الروسية، للصحيفة إن الصاروخ من الجيل الجديد الذي تم اختباره، يمكن أن يوفر حماية موثوقة ضد أنواع الأسلحة الحديثة والواعدة لفترة طويلة.

المصدر: نوفوستي