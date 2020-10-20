الهند تختبر صاروخ "براموس" البحري

أجرت الهند اختبارا ناجحا لصاروخها "براموس" البحري المجنح الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

أفادت بذلك وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مؤسسة البحوث والتصاميم الدفاعية الهندية DRDO التي أعلنت أن الاختبار أجري في البحر العربي من حيث أطلقت مدمرة تابعة لسلاح البحرية الهندي يوم 18 أكتوبر الجاري صاروخ "براموس" البحري المجنح فوق الصوتي الذي أصاب بنجاح هدفا بحريا. وأشارت المؤسسة إلى الدقة الفائقة للإصابة.

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وقد هنأ وزير الدفاع الهندي، راجاناتخ سينغ، أفراد البحرية الهندية بنجاح اختبار الصاروخ.

وكانت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" قد أفادت في وقت سابق بأن الصواريخ المجنحة الهندية لديها سرعة بالغة ومدى كبير. كما إنها تنقل حمولة مفيدة هائلة وبوسعها شطر سفينة إلى قسمين في حال إصابتها.

وهناك بضع نسخ من صاروخ "براموس" البحري المجنح حيث يتم إطلاقها من الغواصات والسفن البحرية والمنظومات الساحلية والطائرات البحرية. ويمكن أن تحمله كذلك طائرة "سو- 30 إم كا إي" الهندية روسية الصنع، ما يزيد من إمكاناتها إلى حد بعيد.

يذكر أن شركة "براموس"الهندية الروسية المتخصصة في تصنيع وإنتاج الصواريخ تم تأسيسها بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان الروسية والهندية في فبراير عام 1998. وتحمل الشركة اسم "براموس" نسبة إلى نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي.

المصدر: سلاح روسيا