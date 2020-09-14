روسيا والهند بصدد تصميم صاروخ بمقدوره إسقاط طائرة "أواكس"

سيظهر في القوات المسلحة الهندية بحلول عام 2024 صاروخ "براموس" المجنح المخصص لإسقاط أهداف جوية كبيرة الأبعاد مثل طائرات "أواكس" الأمريكية للإنذار الراداري المبكر.

أعلن ذلك المدير الروسي لشركة "براموس" الروسية الهندية، ألكسندر ماكسيتشيف في حديث أدلى به اوكالة "نوفوستي" الروسية

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وقال إن مشروع تصميم الصاروخ المجنح "جو- جو" من طراز "براموس الذي سيستخدم لإسقاط طائرات الإنذار الراداري المبكر قد تم إقراره. ويتوقع أن يختتم العمل على تصنيعه ويطلق أول صاروخ اختباري له بحلول عام 2024.

وأوضح أن من مميزات هذا الصاروخ استخدامه لتدمير الأهداف الجوية الهامة كبيرة الأبعاد، مع العلم أن صواريخ "براموس" قادرة في الوقت الراهن على تدمير الأهداف البحرية والبرية فقط.

وأردف قائلا:" إننا نوسع بتصميم هذا الصاروخ الغاية من استخدام صواريخنا التي ستستطيع بعد بضعة أعوام تدمير الأهداف الجوية أيضا. وستبقى منصة الصاروخ كما هي الآن مع إدخال بعض التعديلات فيها. إلا أن رأسه الموجه ذاتيا سيختلف عن رؤوس الصواريخ البحرية والبرية، إذ أنه سيستهدف الرادارات".

وبإمكان الصاروخ تدمير الأهداف الجوية المحلقة على ارتفاعات تتراوح بين 15 كيلومترا و10 أمتار.

يذكر أن شركة "براموس" تم تأسيسها بموجب اتفاقية وقعتها الحكومتان الروسية والهندية في فبراير عام 1998. وتحمل الشركة اسم "براموس" نسبة إلى نهري براهمابوترا الهندي وموسكو الروسي.

المصدر: نوفوستي