روسيا والهند بصدد تصميم صاروخ فرط الصوتي

أعلن المدير الروسي لشركة "براموس" الروسية الهندية ، ألكسندر ماكسيتشيف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية أن صاروخ "براموس" المجنح فرط الصوتي سيتم تصنيعه بحلول عام 2027.

وقال:" إن عملية تصنيع الصاروخ تم تقسيمها إلى مرحلتين. تقضي المرحلة الأولى بأن يصنع بحلول عام 2026 صاروخ تبلغ سرعته 4 أو 5 ماخ (ما يعادل نحو 5 أو 6 آلاف كيلومتر في الساعة). أما المرحلة الثانية فتقضي بأن يصنع بحلول عام 2027 صاروخ يحلق بسرعة 6 أو 7 ماخ ( 7 أو 8 آلاف كيلومتر في الساعة".

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ومضى قائلا إن خبراء الشركة قد اختبروا بعض عناصر وأجهزة الصاروخ الجديد التي تسمح له ببلوغ السرعات المذكورة.

وأشار إلى أن محفظة حجوزات الشركة ازدادت خلال 6 أشهر ماضية بنصف مليار دولار من 4.5 مليار دولار في فبراير الماضي إلى 5 مليارات دولار في أغسطس الجاري وذلك على الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا.

وحسب المدير الروسي للشركة فإن نسبة 40% من الطلب على صواريخ "براموس" تعود إلى القوات البرية. أما 30% منها فتعود إلى سلاحي الجو والبحر والقوات الساحلية.

وأضاف أن أول اتفاقية خاصة بتصدير الصاروخ إلى خارج الهند يخطط لعقدها نهاية العام الجاري بعد فتح الحدود مع بلدان أخرى. فيما رفض ذكر اسم دولة وافقت على شراء "براموس".

يذكر أن شركة "براموس" الروسية الهندية تم تأسيسها عام 1998. وتتخصص في إنتاج الصواريخ فوق الصوتية البرية والجوية والبحرية وتحت المائية.

المصدر: نوفوستي