ظهور "ثلاث شموس" في سماء مدينة صينية استمر ساعات بسبب ظاهرة طبيعية نادرة

شهد سكان مقاطعة موهي الصينية، بالقرب من الحدود مع روسيا، ظاهرة طبيعية مذهلة، حيث بدا وكأن هناك "ثلاث شموس" أشرقت في الوقت نفسه.

واندهش سكان المدينة الصينية لرؤية هذا الوهم البصري غير العادي، الذي استمر نحو ثلاث ساعات صباح الخميس 15 أكتوبر.

#Breaking- 'THREE SUNS' appear in the sky of a Chinese city for hours due to a rare natural phenomenon.



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Video Credit: Daily Mail pic.twitter.com/CKGU5xBUcF — Oigetit Fake News Filter (@oigetit_com) October 15, 2020

ويعود سبب هذا المشهد إلى ظاهرة طبيعية تعرف باسم "الشموس الكاذبة"، ونادرا ما تحدث في الصين، وفقا للخبراء.

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ووقع المشهد المثير من الساعة 6:30 صباحا حتى 9:30 صباحا في بلدة موخه في مدينة توكيانغ.

وتتولد الظاهرة النادرة، نتيجة لانكسار الضوء من خلال بلورات الجليد على ارتفاعات عالية في السحب الرقيقة. وتحدث بفضل مجموعة معقدة من الظروف الجوية تشمل: درجات الحرارة المنخفضة، والاستقرار الجوي، ووجود السحب، ووفرة بخار الماء في الهواء وبلورات الجليد في زوايا محددة.

وقالت فرقة إطفاء داشينغ آنلينغ في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء مشاركة مقطع فيديو للمشهد، إنها كانت واحدة من أطول الأحداث ظهورا لـ"الشموس الكاذبة" في المنطقة خلال السنوات الأخيرة.

وتظهر الصور واللقطات التي تم تحميلها من قبل سلطات الأرصاد الجوية الصينية نقطتين ساطعتين، تسمى "الشموس الوهمية"، تظهر على الجانبين الأيسر والأيمن من الشمس الفعلية التي كانت تشرق في سماء البلدة البالغ عدد سكانها 20 ألف نسمة.

المصدر: ديلي ميل