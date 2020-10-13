المريخ يظهر بـ"ثلاثة أضعاف حجمه الطبيعي" في سماء الليل هذا الأسبوع

من المنتظر أن يكون الكوكب الأحمر كبيرا ومشرقا في سماء الليل هذا الأسبوع، ما يمنح عشاق الفلك فرصة لرصده بالعين المجردة.

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وسيكون المريخ أكبر من حجمه المعتاد في السماء وأكثر إشراقا، كونه سيصل إلى المقابلة (وجود جرمين سماويين في الجهة المقابلة لبعضهما البعض) في 13 أكتوبر 2020، وهو الوقت الذي تكون فيه الأرض بالضبط بينه وبين الشمس. وهذا يعني أن الأرض تكون هي الأقرب إلى المريخ، لذلك يكون الكوكب الأحمر في أفضل حالاته وأكثر لمعانا في السماء، ما يسمح باكتشافه في سماء الليل بالعين المجردة.

ويحدث هذا التقابل كل عامين تقريبا. وتشرح وكالة ناسا: "أثناء المقابلة، يكون المريخ والشمس على جانبي الأرض مباشرة. ومن وجهة نظرنا هنا على الأرض، فإن المريخ يشرق في الشرق عندما تغرب الشمس في الغرب. ثم بعد البقاء في السماء طوال الليل، يغرب المريخ في الغرب عندما تشرق الشمس في الشرق".

وسيبدو المريخ أكبر بثلاث مرات من المعتاد ، لذلك إذا كان لديك منظار أو تلسكوب، يمكنك الحصول على مشاهدة أفضل.

Mars is 'triple its normal size' in sky next to Moon this week https://t.co/RbnUjwmsuz — The Sun Tech (@TheSunTech) October 12, 2020

Two astronomical phenomena to be witnessed on Wednesday💫:



- Venus conjoining the moon: A small crescent will appear next to the bright Venus star in early morning

- Mars opposing the sun: Mars will appear like a red gem in the east right after sunset pic.twitter.com/7zr5ra0vUX — CGTN (@CGTNOfficial) October 13, 2020

ومن أجل متابعة هذا الحدث بشكل جيد، حاول البحث عن منطقة ذات تلوث ضوئي محدود. ويمكنك أيضا تنزيل تطبيق مسح السماء والذي يمكن أن يخبرك بالضبط بما تنظر إليه بمجرد تثبيت هاتفك في السماء.

وسيبدو المريخ للعين المجردة، مثل نجم يميل إلى الحمرة شديد السطوع. وسيكون بالقرب من كوكبة الحوت.

المصدر: ذي صن