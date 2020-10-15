روسيا تطور دباباتها وتزودها بمنظومات حديثة مضادة للألغام والصواريخ

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن الدبابات المحدثة في جيش البلاد ستحصل على منظومات متطورة مضادة للألغام والصواريخ الموجهة.

وتبعا لبعض المعلومات التي حصلت عليها وسائل إعلام روسية فإن الخبراء في روسيا وضعوا مخططا لتجهيز دبابات T-72B3M و T-80BVM المحدثة بمنظومات الحرب الإلكترونية " الروسية Lesochek القادرة على التشويش على القنوات الإلكترونية التي تتحكم بالألغام والمتفجرات المضادة للمدرعات والتي يتم تشغيلها عن بعد.

كما قدم الخبراء في معهد اختبارات تصفيح المدرعات التابع لوزارة الدفاع الروسية اقتراحات بتزويد الدبابات المذكورة بأنظمة الحماية النشطة Arena-M المضادة للصواريخ والقذائف الموجهة، واستبدال وحدات الحماية الصلبة على هياكل الدبابات بوحدات حماية أكثر تطورا من نوع Relikt، والتي تستخدم في دبابات Т-90М.

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وصممت روسيا منظومات Lesochek لتعمل كمنظومات لحماية المدرعات والآليات العسكرية أثناء حركة هذه الآليات أو حين تواجدها في المواقع والثكنات، وتوجد منها عدة نسخ ثابتة ومحمولة.

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ويمكن لهذه المنظومات التشويش على القنوات الإلكترونية التي يستخدمها العدو للتحكم بالقذائف أو الألغام أو العبوات الناسفة وكذلك الصواريخ والقذائف الموجهة عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا