الجيش الروسي يحصل على راجمات "غراد" مطورة

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن جيش بلادها سيتسلم العام القادم نسخا جديدة من راجمات "غراد" الصاروخية المعدلة.

وقال مصدر في الوزارة لموقع "إزفيستيا" الروسي: "القوات العسكرية الروسية ستحصل على النسخ المطورة من راجمات غراد عام 2021.. تصميم هذه الراجمات الأساسي الذي أثبت فعاليته في عشرات الحروب والصراعات لم يتغير، لكن الراجمات المطورة حصلت على معدات إلكترونية جديدة بالكامل، وتم تجهيز المركبات التي تحملها بأنظمة تحكم حديثة".

وأضاف "في الماضي كان القائد المسؤول عن المنظومة يقوم بجميع الحسابات اللازمة ويوجه المنظومة نحو الهدف، الآن باستطاعة المنظومة إجراء الحسابات بشكل آلي، وعلى المشغل أن يضغط على زر الإطلاق فقط".

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طورت منظومات BM-21 الصاروخية من عيار 122 ملم المعروفة بمنظومات "غراد" واستخدمت من قبل الجيش السوفيتي في ستينيات القرن الماضي، وأثبتت هذه المنظومات فعاليتها في العديد من النزاعات العسكرية، وما تزال معتمدة حتى يومنا هذا في الجيش الروسي وجيوش أكثر من خمسين دولة في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

المصدر: سلاح روسيا