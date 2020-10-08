بيع "أفضل العينات المكتشفة على الإطلاق" لديناصور شرس عمره 67 مليون عام بسعر قياسي عالمي

بيعت عينة شبه كاملة من الديناصور تيرانوصور T. rex الملقب بـ"ستان"، بسعر قياسي عالمي بلغ 31.8 مليون دولار (24.6 مليون جنيه إسترليني).

وعرضت الحفرية البالغة من العمر 67 مليون عام في مزاد نظمته دار كريستيز للمزادات في نيويورك، والتي قالت في بيان حول"ستان"، إن "الهيكل العظمي الأحفوري أذهل جمهوره الافتراضي وحطم الرقم القياسي السابق في المزاد العلني".

وأشارت دار المزادات إلى أن الهيكل العظمي حقق ما يقارب أربعة أضعاف التقدير الأصلي البالغ 8 ملايين دولار.

ووصف جيمس هيسلوب، رئيس قسم العلوم والتاريخ الطبيعي في دار كريستيز، الديناصور "ستان"، على اسم عالم الأحافير ستان ساكريسون، الذي اكتشف البقايا المتحجرة للديناصور في عام 1987، بأنه "أحد أفضل العينات التي تم اكتشافها على الإطلاق".

إقرأ المزيد

ووقع دراسة الهيكل العظمي، الذي يبلغ ارتفاعه 13 قدما وطوله 40 قدما ويتألف من 188 عظمة، منذ اكتشافه. واشتراه شخص مجهول بعد حرب مزايدة على الهاتف استمرت قرابة 20 دقيقة، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وبينما رفضت دار كريستيز الكشف عن اسم المالك الجديد، قال جيمس هيسلوب إن بعض التفاصيل الإضافية حول مستقبل الديناصور قد تظهر في الأيام القليلة المقبلة.

ويُعتقد أن الثقوب الموجودة في جمجمة التيرانوصور T. rex الشرس ربما تشير إلى أنه محارب شرس، نجا من هجمات من التيرانوصورات الأخرى.

وأضافت الصحيفة أن العلماء يفترضون أيضا أن الديناصور كان يزن نحو 8 أطنان.

وعلى الرغم من ندرة العثور على هيكل عظمي لديناصور في المزاد، إلا أنه في عام 1997 ، تم بيع هيكل عظمي من T. rex معروف باسم "سو" في مزاد بمبلغ قياسي آنذاك بلغ 8.36 مليون دولار، وهو الرقم الذي كسره "ستان".

المصدر: فوكس نيوز