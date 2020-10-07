اكتشاف أنواع جديدة من الديناصورات ثنائية الأصابع بلا أسنان تشبه ببغاء عملاقا

اكتشف العلماء في منغوليا ديناصورا غريب المظهر عديم الأسنان وله إصبعان فقط ويشبه ببغاء عملاقا.

ووجد علماء من إدنبرة هياكل عظمية متعددة وكاملة للأنواع النهمة الجديدة، التي يطلق عليها اسم Oksoko avarsan أو O. avarsan، في صحراء غوبي.

Big fan of this new boy, Oksoko avarsan. Might draw him later today. pic.twitter.com/W3uY4LFoM4 — Natalia Jagielska (@WryCritic) October 7, 2020

وكان O. avarsan، الذي عاش منذ نحو 68 مليون سنة، نما طوله إلى حوالي 6.5 قدم (مترين)، ويملك ريشا ومنقارا و لا أسنان له.

وقال الفريق إن الحفريات المحفوظة جيدا قدمت أول دليل على فقدان الأصابع في عائلة الديناصورات ثلاثية الأصابع المعروفة باسم الأوفيرابتور(oviraptors).

وتشير حقيقة أن عضوا من الجنس يمكن أن يطور تكيفات على الأطراف الأمامية إلى أن المجموعة يمكن أن تغير نظامها الغذائي وأنماط حياتها، ما يسمح لها بالازدهار.

وقال مؤلف البحث وعالم الحفريات غريغوري فونستون من جامعة إدنبرة: "إن Oksoko avarsan مثير للاهتمام لأن الهياكل العظمية مكتملة للغاية".

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وأضاف: "الطريقة التي تم بها الحفاظ عليهم وهم يستريحون معا تظهر أنهم تجولوا معا في مجموعات. ولكن الأهم من ذلك، أن يده ذات الإصبعين دفعتنا إلى النظر في الطريقة التي تغيرت بها اليد والطرف الأمامي خلال تطور الأوفيرابتور، والتي لم تتم دراستها من قبل".

وأضاف: "كشف هذا عن بعض الاتجاهات غير المتوقعة التي تعد جزءا رئيسيا في لغز سبب تنوع الأفيرابتور قبل الانقراض الذي قتل الديناصورات".

ودرس الدكتور فونستون وزملاؤه في دراستهم انخفاض الحجم ، وفقدان الإصبع الثالث، في نهاية المطاف، للأوفيرابتور عبر تاريخهم التطوري.

ووجدوا أن الأطراف الأمامية للمخلوقات تغيرت بشكل كبير بالتزامن مع الهجرات إلى مناطق جغرافية جديدة، على وجه التحديد لتلك المعروفة الآن باسم أمريكا الشمالية وصحراء غوبي.

وفي أعمال التنقيب التي قاموا بها، اكتشف الباحثون البقايا المتحجرة لأربعة كائنات يافعة من نوع Oksoko avarsan، التي يبدو أنها كانت تستريح معا، حيث من الشائع جدا أن تكون الحيوانات اجتماعية عندما تكون صغيرة.

نُشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة Royal Society Open Science.

المصدر: ديلي ميل