روسيا تختبر سفن إنقاذ عسكرية جديدة

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية عن قرب انتهاء الاختبارات التي تخضع لها سفينتا إنقاذ طورتا لصالح سلاح البحرية في البلاد.

وقال بيان صادر عن الخدمة "الاختبارات التي تخضع لها سفينتا الإنقاذ العسكريتان الجديدتان في منطقة كامتشاتكا أوشكت على الانتهاء.. سفينتا RVK-1264 وألكسندر شيرميت طورتا لصالح وزارة الدفاع الروسية في إطار المشروع الحكومي رقم 23040، وفي مصنع نيجغورودسكي تيبلوخود الروسي لبناء السفن، هاتان السفينتان جزء من مجموعة قوارب الإنقاذ المتكاملة التي تصنع في روسيا وفقا لأحدث المعايير والمتطلبات العصرية".

وأشار البيان إلى أن اختبارات هاتين السفينتين من المفترض أن تنتهي مع نهاية الأسبوع الجاري، وبعدها سيتم التحقق مجددا من جاهزيتهما بشكل كامل لترفع عليهما أعلام البحرية الروسية ويتم تسليمهما للقوات البحرية في مناطق شمال شرق روسيا.

ويبلغ طول كل واحدة من هاتين السفينتين 28م، وعرضها 5.56 م، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 118 طنا، كما بإمكانها الإبحار بسرعة 13.7 عقدة بحرية.

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وتجهز السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 23040 بأجهزة سونار متطورة، ومعدات لإطفاء الحرائق في السفن والمنشآت الساحلية التي يصل ارتفاعها إلى 30 مترا، ومعدات لضخ وتفريغ المياه من السفن التي تتعرض للحوادث في البحر، إضافة إلى تقنيات تمد السفن المعطلة بالطاقة، وغواصات صغيرة غير مأهولة مخصصة لعمليات الاستطلاع والإنقاذ، ويجري التحكم بها عن بعد.

المصدر: سلاح روسيا