روسيا تستعرض إطلاق مقاتلاتها لصاروخ "R-37M"

نشرت وزارة الدفاع الروسية مؤخرا مقطع فيديو استعرضت فيه لقطات مميزة ونادرة لقدرات أبرز مقاتلاتها وقاذفاتها الحربية والاستراتيجية.

ومن أبرز ما ظهر في هذا المقطع هو اللقطة التي بانت في الثانية 29، والتي استعرضت إطلاق مقاتلة Su-35S لصاروخ "R-37M" الروسي، المصنف من بين أفضل الصواريخ من نوع "جو-جو".

طور الصاروخ المذكور من قبل مكتب "فيمبيل" الروسي للتصاميم العسكرية، ويبلغ طوله 4.06 م تقريبا، ويزن 510 كلغ، كما زود برأس قتالي شديد الانفجار بوزن 60 كلغ، وله القدرة على إصابة الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات تتراوح ما بين 15 م و25 كلم، وعلى مسافات تصل إلى 200 كلم.

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وزود هذا الصاروخ بمحرك يعمل بالوقود الصلب ، ونظام توجيه ذاتي يساعده على تحديد الهدف بشكل مستقل ليعمل على مبدأ "اطلق وانسَ".

وتجدر الإشارة إلى أن الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الروسية كان قد صمم لمناسبة مرور 100 عام على إنشاء مركز "تشكالوف" لاختبار الطيران، وتظهر فيه عدة لقطات نادرة لاختبارات المقاتلات الروسية، منها لقطة لتحليق طائرة "سو-57" بقمرة قيادة مكشوفة، لمحاكاة حالات الطوارئ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا