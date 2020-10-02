روسيا تجهز لأول إقلاع لطائرتها المدنية الجديدة

بدأ الخبراء الروس بمرحلة جديدة من الاختبارات التحضيرية المخصصة لأول عملية إقلاع لطائرة "IL-114-300" المدنية الجديدة.

وأشارت مصادر في مؤسسة "روس تيخ" إلى أن الخبراء والطيارين في مطار "جوكوفسكي" الروسي أخضعوا مؤخرا أول نموذج من طائرات "IL-114-300" المدنية الواعدة لاختبارات أرضية، استعدادا لإطلاق النموذح في أول رحلة جوية.

وخلال الاختبارات تم تشغيل محركات الطائرة، وتحقق الخبراء من عمل وحدات الطاقة فيها، وتفقدوا عمل أنظمتها الإلكترونية وبعض معداتها وأجهزتها الأساسية.

وتعتبر الطائرة الجديدة نموذجا مطورا عن طائرات "IL-114" الروسية، مجهز بمحركات توربينية من نوع TV7-117ST-01 من صنع "روس تيخ"، وبمراوح خاصة مصممة لتصدر معدلات قليلة من الضوضاء.

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وطورت روسيا هذه الطائرة لتحل محل العديد من الطائرات المدنية الصغيرة في أسطولها الجوي المدني، بما فيها طائرات "AN-26"، وستزود نسخها المخصصة للاستعمال المحلي بمقاعد تتسع لـ 68 راكبا، لتستخدمها في الرحلات الجوية الداخلية في العديد من المناطق بما فيها سيبيريا ومناطق الشرق الأقصى الروسي.

المصدر: سلاح روسيا