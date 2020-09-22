روسيا تطور نماذج جديدة من طائرات "سوخوي" المدنية

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أن الخبراء في البلاد يعملون حاليا على مشروع تطوير نماذج جديدة من الطائرات المدنية.

وفي تصريح حول الموضوع قال المسؤول: "يتم العمل حاليا على تطوير نماذج جديدة من طائرات Sukhoi Superjet 100 new التي ستزود بتقنيات ومعدات غير مستوردة، سيتم الانتهاء من تطوير هذه الطائرات عام 2023 لتبدأ بعدها مراحل اختبارات الطيران عليها".

وأضاف "تطوير هذه الطائرات سيتطلب تراخيص جديدة لجميع أنظمتها، وتراخيص ستمنح للشركة المطورة لها.. تصنيع نماذج جديدة من SSJ100 يأتي تنفيذا لتعليمات الرئيس الروسي التي صدرت في 25 يناير 2018، والتي توجه إلى تطوير أنظمة ومعدات للطائرات للاستغناء عن استيراد المكونات الأجنبية الصنع".

وكانت شركة "إيركوت" الروسية قد صرحت في مايو الفائت أنها بدأت العمل على الوثائق اللازمة لتطوير نسخ جديدة من الطائرات المذكورة، وأشار مدير الشركة، يوري سليوسار، نهاية العام الفائت إلى أن طائرات SSJ100 بنسخها المطورة ستزود بمحركات روسية الصنع وأجنحة ومعدات جديدة كليا، وبعدها قالت الخدمة الصحفية للشركة إن هذه الطائرات ستحصل على أنظمة ملاحية من تطوير روسيا أيضا.

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وتجدر الإشارة إلى أن شركة "سوخوي" الروسية كانت قد أبرمت العديد من الصفقات لتصدير SSJ100، منها صفقة وقعت مع النرويج لتصدير 40 طائرة من هذا الطراز.

المصدر: سلاح روسيا