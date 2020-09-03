روسيا تطور مركبة طائرة فريدة من نوعها!

كشفت فعاليات منتدى "الجيش-2020" التي عقدت مؤخرا في ضواحي موسكو عن نموذج لمركبة طائرة فريدة من نوعها يعمل الخبراء الروس على تطويرها .

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن نموذج المركبة "تسيكلوليوت" الذي تم الكشف عنه خلال فعاليات المنتدى هو نموذج أولي سينتج عن تطويره مركبات طائرة مخصصة للجيش الروسي.

وحول هذا الموضوع قال غريغوري ماكييتش، مدير المشروع الذي يهدف لتطوير هذه المركبات: "النموذج الذي استعرضناه خلال المنتدى يزن 60 كلغ ويخضع حاليا لاختبارات الطيران، ونسعى للانتهاء من تطوير منظومة التحكم لهذه الآلية حتى نهاية العام الجاري، ونخطط لتزويد النموذج بوحدة طاقة هجينة تمكنه من الطيران لأكثر من 60 دقيقة".

وأضاف "من المقرر ان يخضع النموذج لاختبارات في فبراير 2021 ليظهر فيه بكامل مزاياه وخصائصه المعلنة، وبعدها سننتقل لمرحلة إنشاء مركبة كبيرة مطورة عن هذا النموذج، يمكنها حمل 6 أشخاص، لتكون جاهزة حتى عام 2024.. لقد أظهر الخبراء في الجيش ووزارة الدفاع في روسيا اهتماما بهذه الآليات، وفكرة تطوير مركبات على أساسها مخصصة لعمليات الإنزال العسكرية".

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وأشار ماكييتش إلى أن مركبات "تسيكلوليوت" الطائرة سيكون لها العديد من الميزات الفريدة، فهي تصدر معدلات ضجيج أقل مقارنة بالمروحيات ، كما تتمتع بقدرة عالية على المناورة في الهواء، ويمكنها الوصول إلى أماكن يصعب على الطائرات الأخرى الوصول إليها.

النصدر: سلاح روسيا