مصر.. تمثال للإله نفرتم من بين مكتشفات التوابيت الخشبية المغلقة بسقارة

كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، عن تمثال من البرونز للإله نفرتوم بجانب التوابيت الخشبية المغلقة التي سيتم الإعلان عنها يوم السبت.

وأوضح مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن هذا التمثال هو أحد التماثيل التي عثرت عليه البعثة أثناء أعمال الحفر داخل أحد آبار الدفن على عمق 11 مترا بجانب التوابيت وسوف يتم عرضه يوم السبت أثناء الإعلان عن الكشف الأثري الكبير.

وصنع هذا التمثال من البرونز المطعم بالأحجار الكريمة من العقيق الأحمر والتركواز واللازاوارد، ويصل ارتفاعه إلى 35 سم، كتب على قاعدته اسم صاحب التمثال لكاهن يدعي "بادي آمون" من الأسرة 26.

جدير بالذكر أن أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية أسفرت خلال الأسابيع الماضية عن الكشف عن آبار عميقة دفن بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية وهي مغلقة منذ أكثر من 2500 عام.

ناصر حاتم

المصدر: RT