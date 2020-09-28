"وحش فكي الموت" أرهب المحيطات قبل 80 مليون سنة!

اكتُشفت سحلية مفترسة يبلغ طولها 33 قدما، أطلق عليها اسم "فكي الموت"، بفكين قويين ومجموعة إضافية من الأسنان على سقف فمها، أرهبت المحيطات قبل 80 مليون سنة.

وبينما سيطرت الديناصورات على اليابسة، هيمنت الموزاصوريات على البحار.

In 1975, the skeletal remains of a prehistoric marine lizard was discovered in Utah. @USUEastern paleontologist Joshua Lively recently discovered that it was misclassified, warranting a name change. He dubbed it Gnathomortis stadtmani, AKA "Jaws of Death."https://t.co/4SuxCn7RNP — Utah State University (@USUAggies) September 24, 2020

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وعُثر على أحافير المخلوق من العصر الطباشيري، بالقرب من Cedaredge، كولورادو، في عام 1975، ولكن تحليلا جديدا حصلت عليه "سي إن إن" يُظهر نظرة ثاقبة أكبر على الوحش.

وأعطى جوشوا ليفلي، أمين علم الحفريات في المتحف الشرقي لعصور ما قبل التاريخ بجامعة ولاية أوتا، الاسم العلمي الجديد Gnathomortis stadtmani، الذي يعني "فكي الموت".

وقال ليفلي، لشبكة "سي إن إن": "بشكل عام، لعبت الموزاصوريات في الواقع الكثير من الأدوار في المحيطات على مدار الخمسة عشر مليون سنة قبل عصر الديناصورات. بعضها تخصص في أكل البطلينوس، والبعض في التهام الأسماك، والبعض الآخر كان من الواضح أنه كان من الممكن أن يلتهم أي شيء أصغر منه. وكل حيوان في المحيطات يقل طوله عن 6 أمتار، هو على الأرجح في قائمة Gnathomortis".

المصدر: نيويورك بوست