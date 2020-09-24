روسيا تدرب عسكرييها على إطلاق أسراب من الطائرات المسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات "قوقاز-2020" العسكرية شهدت تدريبات على إطلاق أسراب من الدرونات العسكرية المتنوعة.

وقال بيان صادر عن الوزارة "خلال فعاليات مناورات قوقاز-2020 تدرب جنود تابعون لقوات المنطقة الوسطى في الجيش الروسي على إطلاق أسراب من الطائرات المسيرة من نوع Forpost و Orlan-10 و Eleron-3، لتعمل هذه الدرونات في تشكيلات موحدة".

وأشار البيان إلى أن الدرونات التي استخدمت في التدريبات المذكورة كانت قادرة على التحليق على ارتفاعات تتراوح ما بين 100 و5000 م، وأن المعدات الإلكترونية المتطورة التي كانت مزودة بها مصممة لرصد تحركات وحدات العدو أثناء المعارك ومراقبة مراكز القيادة والمعدات العسكرية والقوى البشرية للعدو، كما يمكن الاعتماد على هذه الدرونات أيضا في إعطاء البيانات للمراكز الأرضية لتوجيه ضربات دقيقة للقوى المعادية، ويمكن استعمالها كوسيلة من وسائل الحرب الإلكترونية.

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وبدأت مناورات "قوقاز-2020" في 21 سبتمبر الجاري في عدة مناطق وميادين تدريب عسكرية في روسيا، وتستمر حتى 26 من هذا الشهر.

ويشترك في هذه المناورات أكثر من 80 ألف عسكري ومئات الآليات والمدرعات والمنظومات القتالية، كما سيشترك فيها تبعا لوزارة الدفاع الروسية نحو ألف عسكري من أرمينيا وبيلاروس والصين وميانمار وباكستان، إضافة إلى مراقبين من أذربيجان وإندونيسيا وإيران وكازاخستان وطاجيكستان وسريلانكا.

المصدر: سلاح روسيا