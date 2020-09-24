ألمانيا.. اكتشاف مقبرة غامضة عمرها 1500 سنة

اكتشف عمال البناء في ولاية ساكسونيا انهالت، خلال عمليات إعداد موقع لإنشاء مزرعة دواجن، مقبرة تعود لنبيل عاش قبل 1500 سنة، خلال فترة هجرة الأمم الكبرى.





وتفيد صحيفة Daily Mail، بأن الخبراء يعتبرون ذلك أهم اكتشاف منذ 40 سنة. وقد عثر العلماء في القبر على قزان، يعتقدون انه يحتوي على جثة الميت. وتقول عالمة الآثار سوزان فريدريخ من متحف التاريخ البدائي في هالة، موضحة "لم نعثر على رفاته بعد".

إقرأ المزيد

وتوجد حول القزان هياكل عظمية لست نساء. وفقا للخبراء ربما هن زوجاته أو محظياته. ولا يعرف بعد هل قتلن خصيصا لدفنهن معه أو انتحرن بأنفسهن.

وعثر علماء الآثار داخل القبر أيضا على بقايا 11 حيوانا بينهم مواش وكلاب وخيول، ما يشير إلى أن الشخص المدفون هنا ينتمي إلى طبقة اجتماعية راقية.

واكتشف علماء الآثار حول المكان 60 قبرا، تشير التقديرات الأولية إلى أنها ظهرت أعوام 480-530 ميلادية، بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. لأنه حينها استولت العديد من القبائل الجرمانية على المناطق التي لم تكن تحت سيطرة الرومان.

وقد عثر داخل هذه القبور على أوان زجاجية وحلي مذهبة وسيف ودرع من الحديد وقطعة نقدية ذهبية عليها صورة الإمبراطور زينو وأشياء أخرى.

ويعتقد الخبراء أن الأواني الزجاجية والحلي المذهبة هي من صنع حرفيين من حضارة غالو-رومان، الذين عاشوا على ضفاف نهر الراين، لأنهم كانوا وحدهم يمتلكون هذه التقنية.

المصدر: نوفوستي