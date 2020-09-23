تحديث الرقم القياسي لأدنى درجات الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 عن تحديث الرقم القياسي لأدنى درجة حرارة سجلت في النصف الشمالي للكرة الأرضية.

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وتشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في بيانها، إلى أن درجة الحرارة ناقص 69.6 درجة مئوية التي سجلت في محطة الأرصاد الجوية الموجودة في غرينلاند في 22 ديسمبر عام 1991، هي أدنى درجة حرارة سجلت حتى الآن في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

والجدير بالذكر، أن العاملين في المنظمة عثروا على السجل المطلوب، بعد بحث استمر ما يقارب من 30 سنة. واستنادا إلى هذا يصبح الرقم القياسي السابق ناقص 67.8 درجة مئوية المسجل في موقع فيرخويانسك بروسيا في فبراير عام 1892 ، وفي قرية أويمياكون بروسيا، في يناير 1933، في المرتبة الثانية.

ويذكر أن الرقم القياسي لأدنى درجة حرارة في العالم ناقص 89.2 درجة مئوية، سجلت في القطب الجنوبي في 21 يوليو عام 1983.

المصدر: نوفوستي