اختراع جزائري جديد حول الهزات الأرضية

قالت شركة النفط الجزائرية "سوناطراك" الحكومية إن مؤسستها الفرعية "إيناجيو" (المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء) قد تحصلت على براءة اختراع لابتكار تقني مرتبط بدراسة الهزات الارضية.

وأوضحت أن هذا الابتكار، الذي يُعد السادس من نوعه لدى المؤسسة، عبارة عن "تصميم مسح تحليلي لتحسين محتوى التردد للبيانات الاهتزازية الزلزالية" التي تعرف باللغة الأنجليزية بـ: "Analytic low frequency sweep".

كما أضافت الشركة الجزائرية بأن اختراعها الجديد هو الثاني في مجال المسح الزلزالي، بعد ابتكارها "تقنية اكتساب الاهتزازات التكيفية".

تعتبر الشركة الوطنية للتنقيب وإنتاج ونقل وتحويل وتسويق المحروقات الجزائرية، المعروفة باسمها المختزل "سوناطراك"، الشركة الأكبر في مجالها على المستوى الإفريقي. وتحتكر استغلال الثروات النفطية والغازية في الجزائر منذ تأسيسها كشركة عامة، متعددة الفروع، في 31 من شهر ديسمبر1963، مثلما تملك استثمارات عديدة خارج الجزائر، لا سيما في دول الجوار المغاربي والإفريقي، كتونس وليبيا ومصر وموريتانيا، فضلا عن نشاطها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض بلدان أمريكا الجنوبية.

المصدر: RT/وسائل إعلام جزائرية.