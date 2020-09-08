خوذة ذكية توجه مدافع بحرية روسية

أفاد ناطق باسم شركة " أغات، للأنظمة البحرية المعلوماتية" بأن مصنعا تابعا للشركة باشر باختبار الخوذة الذكية الخاصة بدلالة الهدف للمدافع في السفن الحربية الروسية.

وقال الناطق:" قد صممت شركتنا منظومة بصرية إلكترونية لتوجيه المدافع البحرية باستخدام خوذة ذكية".

ويقوم مشغل المدفع، حسب الناطق، بتوجيهه الأولي نحو الهدف بمجرد استدارة الرأس. ثم تقوم المنظومة باعتراض الهدف أوتوماتيكيا دون أن يتدخل المشغل في عملها".



وأوضح النائب الأول لرئيس الشركة، نيقولاي بوريسوف، أن الخوذة الذكية لا تستخدم إلا لتوجيه المدفع في السفينة نحو هدف بحري أو جوي توجيها أوليا.

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وقال إن الغاية من المنظومة هي رفع فاعلية عمل منظومات الدفاع الجوي ضد الدرونات والمروحيات والصواريخ المجنحة وغيرها من الأهداف الجوية والبحرية في منطقة قريبة من السفينة البحرية.

وأضاف أن الخوذة قد حصلت على شهادة التصدير وسيتم تصديرها إلى بلدان أخرى بعد انتهاء الاختبارات.

يذكر أن الخوذة الذكية لم تستخدم سابقا إلا في الطائرات الحربية وبدأ تصنيعها في الاتحاد السوفيتي لمقاتلات "ميغ – 29" و"سو- 27" .

وستستخدم الخوذة أساسا لتوجيه مدفع "آكا – 630" الأوتوماتيكي سداسي المواسير عيار 30 ملم حيث يبلغ مدى عمله 4 كيلومترات. وتزود به كل السفن الحربية سوفيتية الصنع بدءا من الفرقاطات الصغيرة وانتهاء بحاملات الطائرات.

المصدر: سلاح روسيا