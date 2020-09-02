شاب أردني يسجل اختراعا يحذر من الغازات السامة

سجل الشاب الأردني هاني حسام الدين العواملة براءة اختراع في إنشاء نظام مخصص للاستخدام السكني، أو أي بيئة قد تنتج عنها أو في محيطها غازات سامة أو ضارة.

ويرتكز النظام على تحذير السكان من المستويات الخطرة لغازات أول وثاني أكسيد الكربون، إذ تعمل به أجهزة الكشف الخاصة من خلال وحدة تحكم تنتج تنبيهات من مكبر صوت، وتطلب المساعدة عبر وحدة الاتصال بخدمات الطوارئ لإنقاذ الأرواح البشرية قبل حدوث الخطر المتوقع وهو الإغماء وفقدان الوعي والذي قد يتسبب في الوفاة.

وهذا الاختراع عبارة عن نظام للتنبيه والتحذير من مستويات تركيز الغازات الخطرة، حيث يشتمل النظام على مستشعرين للغاز، ووحدة تحكم وإنذار تتألف من جرس، ومصدر وميض ضوئي، ومكبر صوت، ووحدة GSM لإنشاء الاتصال.

تجدر الإشارة إلى أن العواملة سجل سابقا براءة اختراع، لـ"نظام مسافة الأمان الأوتوماتيكي"، الذي يقيس المسافة بين المعدات والآلات والمركبات المتحركة والأجسام المحيطة بها.

المصدر: وكالات