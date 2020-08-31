روسيا تنهي اختبار رادار فوتوني للبحث عن طائرات شبحية

انتهت في روسيا اختبارات نموذج من الرادار الفوتوني الشبكي من طراز "روفار".

وتسمح التكنولوجيا الجديدة بالتخفيض من أبعاد الرادارات الجوية والبحرية وكذلك زيادة دقة ومدى اكتشاف الأهداف الشبحية.

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وقال مدير عام شركة "فيغا" الروسية المصنعة للرادار، فياتشيسلاف ميخييف،:" قد أحرزنا نتائج تسمح لنا بالقول عن مستقبل استخدام رادار "روفار" في أحدث المعدات الجوية والبحرية والفضائية، بما في ذلك أحدث منظومات الكشف الراداري ومقاتلات الجيل السادس".

وأشار كذلك إلى أن التكنولوجيا الجديدة تسمح بزرع أجهزة الاستقبال والإرسال صغيرة الحجم في جسم الطائرة أو السفينة أو القمر الصناعي. وأضاف أن الرادار الجديد تم تصميمه على أساس الإلكترونيات الوطنية الروسية.

وأعاد إلى الأذهان أن مبدأ عمل الرادار يقوم ليس على علامات مضيئة لإشارة منعكسة من الهدف الجوي وظاهرة على الشاشة بل على أساس صورة كاملة للهدف.

ويعني ذلك أن مشغل الرادار يرى على شاشته صورة للهدف الحقيقي وبإمكانه التعرف عليه مهما كان حجمه على مسافة بعيدة. ويمكن أن يتعرف المشغل على طائرة عادية أو شبحية أو سفينة أو قمر صناعي أو حتى على سرب من الطيور وذلك على مسافة آلاف الكيلومترات.

المصدر: سلاح روسيا